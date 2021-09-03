В Ленинградской области вспоминают жертв трагедии в Беслане

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в регионе прошли памятные акции, посвященные жертвам террористических атак.

В этот день в Сосновом Бору прошел семинар для специалистов и руководителей Ленинградской атомной электростанции и учебного центра Военно-морской академии, а воспитанники образовательных учреждений Ленобласти приняли участие в «Линейках памяти» и других социальных акциях и флешмобах.

«Сегодня борьба с терроризмом перешла в виртуальное пространство, ведь анонимность, которая обеспечивается за счет использования информационно-коммуникационных технологий, облегчает совершение преступлений», — подчеркнули в правительстве Ленобласти.

Напомним, что семнадцать лет назад террористический отряд захватил среднюю школу №1 в Беслане в республике Северная Осетия. В заложниках оказались более тысячи человек. В результате теракта погибли 333 человека, среди которых 186 детей от года до 17 лет. Медицинскую помощь оказали более 800 выжившим. Что происходило в бесланской школе с первого по третье сентября и почему эта трагедия приняла такой масштабный оборот, рассказывает ivbg.ru.