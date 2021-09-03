Летающие дроны будут на вооружении экипажей ДПС Санкт-Петербурга и Ленобласти. Лихачи, выезжающие на полосу встречного движения, не останутся без внимания.

В Ленобласти и Петербурге усилят контроль за любителями выезжать на «встречку». Летающие дроны будут на вооружении экипажей ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти. Они помогут выявлять нарушителей самого наиболее опасного ПДД — выезд на полосу встречного движения зачастую приводит к катастрофе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Летающие дроны будут на вооружении экипажей ДПС Санкт-Петербурга и Ленобласти. Их сосредоточат на основных направлениях выездов из Санкт-Петербурга.

За лето 2021 года в результате ДТП погибли 111 человек. Более 1,5 тысячи автомобилистов стали участниками административного разбирательства за выезд на полосу встречного движения.