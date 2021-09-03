На трассах Ленобласти появятся квадрокоптеры, которые будут ловить нарушителей

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
drone-4099837_1920
Фото: pixabay

Летающие дроны будут на вооружении экипажей ДПС Санкт-Петербурга и Ленобласти. Лихачи, выезжающие на полосу встречного движения, не останутся без внимания.

В Ленобласти и Петербурге усилят контроль за любителями выезжать на «встречку». Летающие дроны будут на вооружении экипажей ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти. Они помогут выявлять нарушителей самого наиболее опасного ПДД — выезд на полосу встречного движения зачастую приводит к катастрофе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Летающие дроны будут на вооружении экипажей ДПС Санкт-Петербурга и Ленобласти. Их сосредоточат на основных направлениях выездов из Санкт-Петербурга.

За лето 2021 года в результате ДТП погибли 111 человек. Более 1,5 тысячи автомобилистов стали участниками административного разбирательства за выезд на полосу встречного движения.

Вам будет интересно
На трассах Ленобласти появятся квадрокоптеры, которые будут ловить нарушителей ПДД, Ленобласть, Квадрокоптеры, дпс
В Петербурге прошел сильный ветер с дождем, обрушивший деревья на автомобили — фото
Стихия бушевала в пятницу, 3 сентября. Жителям Калининского района придется приложить не мало сил, чтобы освободить свои автомобили. В Санкт-Петербурге буйная...
03.09.2021 22
Автор