Многофункциональные центры с сегодняшнего дня помогут оформить документы некоторым категориям россиян, пострадавших в годы Великой Отечественной войны.

Жители Ленинградской области, родившиеся с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года и не менее пяти лет живущие в 47 регионе, могут получить удостоверение «Дети Великой Отечественной войны, проживающие в Ленинградской области».

Также на ежемесячные выплаты могут претендовать гражданам России, которые прожили в Ленинграде с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года хотя бы четыре месяца и которые не имеют знака «Жителю блокадного Ленинграда» и медали «За оборону Ленинграда».

Для получения новых услуг необходимо обратиться в областные МФЦ. Получить услуги могут и законные представители граждан данных категорий. Об этом сообщает администрация Ленобласти.