В Сосновом Бору почтили память жертв теракта в Беслане

На памятную акцию «Беслан. Помним» пришли десятки сосновоборцев, помнящих о страшных событиях 17-летней давности.

Фото: Маяк. Сосновый Бор Фото: Маяк. Сосновый Бор Фото: Маяк. Сосновый Бор Фото: Маяк. Сосновый Бор

Об этом сообщает паблик Маяк. Сосновый Бор вечером, 3 сентября. Как и в прошлом году, акция состоялась на территории храма иконы Божией Матери Неопалимая Купина. Литию по погибшим в теракте провел протоиерей Антоний. Он несколько лет подряд ездил к мемориалу на месте трагедии в Беслане.

На месте сбора прозвучали песни и стихи, рассказывающие о тех страшных событиях в сентябре 2004 года. Солдаты-пограничники вынесли портреты погибших в теракте военнослужащих, которые пожертвовали собой ради спасения детей и их родителей. В финале акции присутствующие выпустили в небо десятки белых шаров.

Напомним, что семнадцать лет назад террористический отряд захватил среднюю школу №1 в Беслане в республике Северная Осетия. В заложниках оказались более тысячи человек. В результате теракта погибли 333 человека, среди которых 186 детей от года до 17 лет. Медицинскую помощь оказали более 800 выжившим. Что происходило в бесланской школе с первого по третье сентября и почему эта трагедия приняла такой масштабный оборот, рассказывает ivbg.ru.