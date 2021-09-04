Такие деньги ему заплатили за «помощь» одному предпринимателю.
В Ленинградской области задержали сотрудника Госстройнадзора. Его заподозрили в получении взятки, передали в Следственном комитете РФ по Ленобласти.
По данным следствия, в 2019 году чиновник получил 170 тысяч рублей от предпринимателя в обмен на помощь – он ускорил проверку капремонта и выдал документ, подтверждающий, что объект в полном порядке.
Задержанный во всем сознался. При обысках у чиновника также нашли свыше 12 миллионов рублей и документацию, которой заинтересовалось следствие. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
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