Чиновника из Ленобласти задержали за взятку в 170 тыс. рублей

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Следственный комитет России по Ленинградской области
Фото: Следственный комитет России по Ленинградской области

Такие деньги ему заплатили за «помощь» одному предпринимателю.

В Ленинградской области задержали сотрудника Госстройнадзора. Его заподозрили в получении взятки, передали в Следственном комитете РФ по Ленобласти.

По данным следствия, в 2019 году чиновник получил 170 тысяч рублей от предпринимателя в обмен на помощь – он ускорил проверку капремонта и выдал документ, подтверждающий, что объект в полном порядке.

Фото: Следственный комитет России по Ленинградской области
Фото: Следственный комитет России по Ленинградской области

Задержанный во всем сознался. При обысках у чиновника также нашли свыше 12 миллионов рублей и документацию, которой заинтересовалось следствие. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

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03.09.2021 106
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