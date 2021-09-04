На мероприятие съехались сотни мотоциклистов. В нем поучаствовал и глава Ленобласти Александр Дрозденко.

В Выборге стартовал первый международный мотофестиваль «Балтик Ралли», собравший сотни мотоциклистов. Он пройдет с 3 по 5 сентября. Мероприятие возглавил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

«Решил сразу, что я всё вспомню. Первую поездку помню очень хорошо. Сел на мотоцикл и доехал до ближайшего поворота. После этого супруга сказала: никаких мотоциклов. Но я всё-таки её уговорил, что буду аккуратен, осторожен и потихонечку опять, как мы говорим, «вкатился»», — поделился впечатлениями глава региона.

Гости фестиваля также смогут сходить на бесплатные экскурсии по Выборгу и посетить концерт, на котором выступит бывший вокалист Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тернер.

Фото: Мотофестиваль Baltic Rally / vk.com