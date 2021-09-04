Для жителей и гостей подготовлена насыщенная программа. Специальными гостями будут артисты Евгений Кунгуров и Полина Гагарина. Завершат праздник красочным салютом в акватории Большого Ковша.

В субботу, 4 сентября, в Выборге отмечается день города. Начало торжества ознаменовалось полуденным выстрелом из пушки у выставочного зала «Эрмитаж-Выборг». Затем представители администрации вместе с гостями и жителями города возложили цветы к памятной стеле «Город воинской славы» на площади Выборгских полков.

Почетных жителей Выборга наградили в библиотеке Алвара Аалто. Вклад в развитие города и региона внесли многие горожане. Людмила Кузина отдала почти 55 лет своей жизни, чтобы научить детей Выборгского района музыке. Борис Певцов удостоился награды «За многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию и в связи с празднованием дня Выборга и Выборгского района». При этом Борис Моисеевич в этом году вместе с женой отметил «Бриллиантовую» свадьбу, прожив со своей половиной около 60 лет.

Для жителей и гостей подготовлена насыщенная программа. Праздничные гуляния пройдут на площади Выборгских полков, в парке Ленина, на территории Дома молодёжи и на главной сцене, установленной на Красной площади Специальными гостями будут артисты Евгений Кунгуров и Полина Гагарина. Завершат праздник красочным салютом в акватории Большого Ковша.

Фото: ЛенТВ24