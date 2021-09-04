Маршрут протяженностью 28 километров положили по принципу «вавилонских тропинок» — это значит что трассу промаркировали в уже популярном месте.

Любители здорового образа жизни и природы могут оценить новую велотропу, открытую в посёлке Орехово. Причем дорожка подойдет не только для велосипедистов — она подойдет для занятий бегом и пеших прогулок. Для таких целей есть маршрут для пешеходов на 4 км. Маршруты на 28 и 20 км составлены для велосипедистов.

Также через каждые 20-30 метров установлены информационные таблички, чтобы не заблудиться. На создание маршрута было потрачено 1,01 млн рублей. Его созданием занималась НКО «Спортклуб Токсово». Об этом сообщает ЛенТВ24.

Маршрут протяженностью 28 километров положили по принципу «вавилонских тропинок» — это значит что трассу промаркировали в уже популярном месте. Опробовать маршрут пришли многие любители спорта. Среди них был заместитель председателя правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов, который поделился ощущениями после 20-километрового забега.