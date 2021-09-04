Велосипедисты, бегуны и любители прогулок могут опробовать новую велотропу в Орехово

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: ЛенТВ24
Фото: ЛенТВ24

Маршрут протяженностью 28 километров положили по принципу «вавилонских тропинок» — это значит что трассу промаркировали в уже популярном месте.

Любители здорового образа жизни и природы могут оценить новую велотропу, открытую в посёлке Орехово. Причем дорожка подойдет не только для велосипедистов — она подойдет для занятий бегом и пеших прогулок. Для таких целей есть маршрут для пешеходов на 4 км. Маршруты на 28 и 20 км составлены для велосипедистов.

Также через каждые 20-30 метров установлены информационные таблички, чтобы не заблудиться. На создание маршрута было потрачено 1,01 млн рублей. Его созданием занималась НКО «Спортклуб Токсово». Об этом сообщает ЛенТВ24.

Велосипедисты, бегуны и любители прогулок могут опробовать новую велотропу в Орехово ходьба, спорт, Пробежки, Орехово, здоровый образ жизни, Велотропа
Велосипедисты, бегуны и любители прогулок могут опробовать новую велотропу в Орехово ходьба, спорт, Пробежки, Орехово, здоровый образ жизни, Велотропа
Велосипедисты, бегуны и любители прогулок могут опробовать новую велотропу в Орехово ходьба, спорт, Пробежки, Орехово, здоровый образ жизни, Велотропа

Маршрут протяженностью 28 километров положили по принципу «вавилонских тропинок» — это значит что трассу промаркировали в уже популярном месте. Опробовать маршрут пришли многие любители спорта. Среди них был заместитель председателя правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов, который поделился ощущениями после 20-километрового забега.

«Трасса хороша. Это, честно сказать, одно из моих любимых мест. Я бегал здесь еще до того, как появилась трасса. Но мне действительно самому, несмотря на то, что я опытный участник, нравится бегать по заранее сделанной разметке. Потому что можно не смотреть в телефон, не переживать, что ты собьешься, убежишь куда-то не туда. Тут много холмиков, можно заплутать. А разметка это хорошее решение», — Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям
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