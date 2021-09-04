Им оказался 56-летний житель Новгородской области. 2 сентября он ворвался в отделение банка на Ленинградской улице в Новом Оккервиле и украл почти полтора миллиона рублей.

В субботу, 4 сентября, полицейские вышли на след предполагаемого грабителя Кудровского банка. Им оказался 56-летний житель Новгородской области.

2 сентября он ворвался в отделение банка на Ленинградской улице в Новом Оккервиле и украл почти полтора миллиона рублей. Мужчина был вооружен предметами, похожими на пистолет, гранату и взрывное устройство.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Его поместили в изолятор временного содержания. Об этом сообщает ЛенТВ24.