Им оказался 56-летний житель Новгородской области. 2 сентября он ворвался в отделение банка на Ленинградской улице в Новом Оккервиле и украл почти полтора миллиона рублей.
В субботу, 4 сентября, полицейские вышли на след предполагаемого грабителя Кудровского банка. Им оказался 56-летний житель Новгородской области.
2 сентября он ворвался в отделение банка на Ленинградской улице в Новом Оккервиле и украл почти полтора миллиона рублей. Мужчина был вооружен предметами, похожими на пистолет, гранату и взрывное устройство.
В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Его поместили в изолятор временного содержания. Об этом сообщает ЛенТВ24.
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