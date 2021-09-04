Сообщается об одном пострадавшем.
В субботу, 4 сентября, на 70 километре трассы А-120 «Южное полукольцо» в Гатчинском районе столкнулись два легковых автомобиля. По предварительным сведениям, один из водителей кроссовера, выезжая с заправки, не заметил на пустой дороге другого участника движения. Сообщается об одном пострадавшем.
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.
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