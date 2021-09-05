На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 5 сентября

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 5 сентября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
- ТрР км 51 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 128-208 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 0-41 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов в а/б покрытии;
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части механизированным способом;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 37-78, ТрР км 40, 51, 56, 63, 70, 72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;
- км 37-78, ТрР км 40, 51, 56, 63, 70, 72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация размывов;
- км 9-75, 125-146 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;