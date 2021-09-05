В Гатчинском районе без вести пропала 61-летняя женщина

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

О ее местонахождении нет никакой информации с 2 сентября.

j7juG9BarVo
Источник: Лиза Алерт

Ростом пропавший 175 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза серые.

Ранее волонтеры ПСО «Лиза Алерт» подвели итоги прошедшего месяца. Всего в июне поступило 346 сообщений о пропавших людях – почти на 100 заявок больше, чем за аналогичных период прошлого года.

Вам будет интересно
В Ленобласти без вести пропала 82-летняя пенсионерка, ушедшая в лес
Рандошкина (Бурцева) Галина Ивановна 2 сентября отправилась в лес и не вернулась. Женщина пропала в районе деревни Мягозерово в Подпорожском...
04.09.2021 69
Автор