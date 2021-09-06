Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам питания в школах

Автор: Сергей Агутин
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Роспотребнадзор запускает горячую линию по организации питания в общеобразовательных организациях во всех субъектах России с 6 сентября 2021 года.

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29.06.2021 7349

До 17 сентября специалисты Роспотребнадзора будут отвечать на вопросы о питании учащихся, роли администрации школ в организации питания детей, возможностях родительского контроля за ним и принципах здорового питания.

Номер горячей линии Роспотребнадзора в Ленинградской области – 8 812 448-04-00.

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