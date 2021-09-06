Спасатели вывели заблудившуюся пенсионерку из холодного ночного леса в Тосненском районе

Как сообщают в паблике Аварийно-спасательная служба ЛО, 5 сентября в лесу возле села Ушаки в Тосненском районе заблудилась пожилая женщина.
Пенсионерка отправилась за грибами и не смогла самостоятельно найти выход из чащи. Ночью ее обнаружил и вывел из леса поисковый отряд из города Тосно.
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