В УФАС подозревают «Пятерочку» и «Магнит» в монопольном завышении цен на овощи

Рязанское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении АО «Тандер» (ТС «Магнит») и ООО «Агроторг» (ТС «Пятерочка») по признакам монопольно высоких цен на картофель, лук, капусту и морковь.

Вам будет интересно Молодые россияне стали чаще оформлять кредитные карты Как сообщают «Ведомости», россияне в возрасте 18-20 лет стали чаще оформлять банковские кредитные карты. С начала 2021 года спрос увеличился... 31.08.2021 187

В августе 2021 года в УФАС оценили обоснованность повышения цен на социально значимые продукты в крупнейших торговых сетях, в том числе в «Магните» и «Пятерочке».

В Рязанской области полученные ведомством данные свидетельствуют о том, что, реализуя летом 2021 года товары плодовоовощной группы указанные сети устанавливали существенную торговую наценку к ценам закупки – в 50-100%.