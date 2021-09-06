В Израиль пустят группы туристов, привитых от COVID-19

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Израиля, с 19 сентября страну смогут посетить группы до 30 человек, полностью привитых от COVID-19.

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Также туристам нужно сделать два ПЦР-теста. Один нужно сдать в течение 72 часов до прибытия, а второй – в аэропорту Тель-Авива.

Напомним, что с 16 августа израильтянам с российским гражданством разрешили посещать Россию без специального разрешения.