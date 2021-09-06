В России вывели производящих яйца для вакцины кур

Сейчас осуществляется регистрация новой породы и финальные испытания яиц.

Специалисты ВНИИГРЖ вывели породу кур «русская белоснежная», яйца которой можно использовать для производства вакцин, сообщают «Известия». Яйца этой породы птиц отличаются большим объемом специальной амниотической жидкости, окружающей эмбрион, в которой и размножается вирус для вакцин.

У новой породы кур отсутствует иммунитет, который мог бы уничтожить вирус. С этой целью ученые отбирали птиц, у которых отсутствовали антитела против различных вирусов, и не вакцинировали их от некоторых болезней.

Как сообщают ученые, яйца полученной породы можно применять для создания вакцин от двух штаммов вируса гриппа (A/Swine и B/Washington), а также для изготовления препаратов от болезней сельскохозяйственных животных.