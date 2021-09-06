В сентябре начнется периодическое протапливание детских садов, школ и больниц Ленинградской области.

В Ленинградские дома идет тепло. Как сообщают в администрации Ленобласти, региональные власти направят в районы рекомендации по началу отопительного сезона. Первыми в очереди на периодическое протапливание социально значимые объекты — детские сады, школы и больницы региона. После этого тепло поступит в жилые дома. Последними в очереди — офисные, торговые и производственные здания.

Согласно законодательству, отопительный сезон должен начинаться после 5 дней подряд, когда среднесуточная температура воздуха составляет ниже 8 градусов. Точные даты начала и конца отопительного сезона устанавливают муниципалитеты. Об этом сообщает администрация Ленобласти.

«По распоряжению губернатора Александра Дрозденко мы начнем отопительный сезон раньше, не дожидаясь холодов. Сделаем так, чтобы людям не пришлось мерзнуть ни дома, ни в социальных объектах. В ближайшие дни комитет по топливно-энергетическому комплексу направит во все муниципальные образования рекомендации по началу отопительного сезона уже на следующей неделе. Готовность объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе котельных и тепловых сетей, на сегодняшний день превышает 90%», — подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.