В сентябре начнется периодическое протапливание детских садов, школ и больниц Ленинградской области.
В Ленинградские дома идет тепло. Как сообщают в администрации Ленобласти, региональные власти направят в районы рекомендации по началу отопительного сезона. Первыми в очереди на периодическое протапливание социально значимые объекты — детские сады, школы и больницы региона. После этого тепло поступит в жилые дома. Последними в очереди — офисные, торговые и производственные здания.
Согласно законодательству, отопительный сезон должен начинаться после 5 дней подряд, когда среднесуточная температура воздуха составляет ниже 8 градусов. Точные даты начала и конца отопительного сезона устанавливают муниципалитеты. Об этом сообщает администрация Ленобласти.