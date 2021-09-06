Парапланеры из Ленобласти заняли второе место на Чемпионате России в полете на точность

Команда Ленинградской области удостоилась серебряной медали на Чемпионате России по спорту сверхлегкой авиации в дисциплине «Параплан – полет на точность».
Первое место – у спортсменов из Калининградской области. На третьем месте – Брянская область.
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05.09.2021 130
Чемпионат проходит на парадроме «Можайка» в Ломоносовском районе. В нем участвуют команды из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Брянской, Калининградской, Мурманской, Томской, Новосибирской областей, Удмуртии, Крыма, Москвы и Московская области.