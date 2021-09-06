Обновлена трасса от Елизаветинки до Медного Завода

Ремонт трассы Елизаветинка – Медный Завод во Всеволожском районе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» находится на завершающей стадии.

Магистраль обновлена полностью – это 12 километров от перекрестка с Выборгским шоссе до поворота на Агалатово. Рабочие заменили два слоя покрытия, сделали новые водопропускные трубы и организовали остановки.

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На момент подготовки публикации проводится монтаж новых знаков. Ремонт велся круглосуточно и занял около 1,5 месяца.