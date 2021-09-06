На торжественное открытие бюста народного артиста СССР, Героя труда России Василия Ланового в волховский Дворец Культуры пришли сотни человек.

В Волхове открыли бюст Народного артиста СССР Василия Ланового. Церемония открытия и концертная программа прошли 6 сентября в Волховском городском дворце культуры. Гостями концерта стали заслуженный артист России Борис Галкин и актриса Инна Разумихина. Об этом сообщает ЛенТВ24.

Василий Лановой скончался от коронавируса в январе 2021 года. Актер снялся в 80 фильмах. Среди наиболее известных работ актера роли в фильмах «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Офицеры», «Странная женщина», «Анна Каренина» и другие. Лановой — народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда России.

Народный артист СССР, Герой труда России Василий Лановой является также почетным гражданином города. Это звание ему присвоили еще в 2015 году, когда артист приезжал не только на выступления, но и помогал волховчанам. Также актер приложил руку к присвоению Волхову звания «Город трудовой доблести и славы».

Фото: ЛенТВ24