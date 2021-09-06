Правительство поддержало программу «Единой России» по развитию информационных технологий

Решения, разработанные на площадке правящей партии, касаются развития и внедрения отечественных интернет-инструментов в сфере экологии, мониторинга погоды, ЖКХ и пожарной безопасности.
Так, реализация программы предоставит к концу года все массовые госуслуги без необходимости очного обращения в органы власти, обеспечит все школы скоростным доступом к интернету, создаст Wi-Fi сети в школах и оснастит классы современным отечественным цифровым оборудованием.
Также к 2024 году планируется обеспечить всех учителей современными цифровыми планшетами с доступом к электронному журналу, цифровому образовательному контенту. При этом старшеклассники уже со следующего года смогут получить возможность углубленного изучения современных языков программирования бесплатно, а студенты вузов — овладеть цифровыми специальностями в дополнение к основной.
Программа затронет и сферу здравоохранения:
Михаил Мишустин уже поддержал предложения программы и отметил, что первый пакет мер поддержки ИТ-отрасли, который был принят по инициативе «Единой России», увеличил количество аккредитованных российских ИТ-компаний почти на 3 тысячи, а количество программных продуктов — на 4 тысячи.
О наращивании «цифровой зрелости» в Ленобласти высказался также и губернатор региона Александр Дрозденко. По его мнению, в развитии цифровизации нужен самый неформальный подход, и ряд прежних, уже устаревших наработок, необходимо оставить в прошлом, ориентируясь на современные подходы.