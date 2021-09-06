Видео: на КАД за рулем автомобиля заметили младенца

Автор: Анастасия Щербакова
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На кольцевой автодороге очевидцы заметили необычного водителя легковой машины. За управлением находился годовалый младенец. 

Об этом сообщает в понедельник,  6 сентября Мегаполис, по свидетельствам водителей, за рулем Infiniti находился едва достигший одного года ребенок. Машиной совсем юный водитель управлял под руководством отца — сидя у него на коленях.

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