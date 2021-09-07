В России разработали прибор, выявляющий коронавирус за 27 минут

После доработки прибора система сможет фиксировать и другие антигены у людей.

Специалисты Федерального медико-биологического агентства создали прибор, способный почти за полчаса с высокой степенью точности установить наличие COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника Управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА Дарью Крючко.

— Сейчас в одном из учреждений агентства, а именно в Институте физико-химической медицины ФМБА России, разработан прибор для определения наличия антигена вируса, в основе которого лежит метод изотермической амплификации, — заявила она.

По словам Крючко, на то, чтобы диагностировать коронавирусную инфекцию, системе понадобится 27 минут. Речь о моменте забора материала до получения финального результата.