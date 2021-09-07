В России разработали прибор, выявляющий коронавирус за 27 минут

После доработки прибора система сможет фиксировать и другие антигены у людей.
Специалисты Федерального медико-биологического агентства создали прибор, способный почти за полчаса с высокой степенью точности установить наличие COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника Управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА Дарью Крючко.
— Сейчас в одном из учреждений агентства, а именно в Институте физико-химической медицины ФМБА России, разработан прибор для определения наличия антигена вируса, в основе которого лежит метод изотермической амплификации, — заявила она.
По словам Крючко, на то, чтобы диагностировать коронавирусную инфекцию, системе понадобится 27 минут. Речь о моменте забора материала до получения финального результата.
Вам будет интересно
Российская биотехнологическая компания Biocad уже начала первый этап тестирования собственной вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на...
06.09.2021 51