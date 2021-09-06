В России может появиться еще одна вакцина от коронавируса

Российская биотехнологическая компания Biocad уже начала первый этап тестирования собственной вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Дмитрия Морозова.

По его словам, финансовые вложения в новый препарат от коронавируса будут зависеть от результатов клинических испытаний.

«Я могу вас порадовать, первый пациент уже получил первую дозу вакцины, всё хорошо, сейчас идёт наращивание дозы, мы готовимся к активному применению этой вакцины в первой фазе испытаний», — отметил Дмитрий Морозов.

Компания Biocad специализируется на разработке и производстве дженериков, биоаналогов и оригинальных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и генетических заболеваний.

Ранее мы сообщали, что в России зарегистрировали новый препарат от Covid-19. Она получила название «ЭпиВакКорона-Н».