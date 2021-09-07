Пропавший шесть дней назад пенсионер из Большой Дивенки вернулся домой без автомобиля

По информации ivbg.ru, 6 сентября после шестидневного отсутствия в деревню Большая Дивенка специфическим образом возвратился 66-летний местный житель.

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Нетрезвого мужчину доставило такси. Хотя покидал он дом на принадлежащей ему коричневой Lada Kalina по направлению деревни Сяберо, расположенной в 140 километрах от Большой Дивенки.

Сам автомобилист плохо помнит ход событий. Родственникам он рассказывал две версии.

Согласно первой, между деревнями Островно и Олешно он подобрал двух мужчин, которые избили его и отобрали машину. По второй, Lada Kalina осталась в Сяберо.

Сам таксист сообщил, что пассажира подобрал на вокзале в Луге.