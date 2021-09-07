Школьник из Петербурга придумал куртку, которая спасет исследователей Арктики

Ученик шестого класса из Санкт-Петербурга Андрей Яковлев вместе со своим ровесником из Мурманска Степаном Зарубиным стал победителем международного конкурса по робототехнике IYRC-2021.

Подростки придумали, как исследователям Арктики обходиться без девайсов и зарядок, которые теряют надежность при экстремально низких температурах.

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Школьники разработали специальную куртку-пауэрбанк, которая может заряжаться от разницы температур окружающей среды и тела. Изобретение основано на так называемом «эффекте Пельтье».