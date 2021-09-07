В Приозерском районе начался XVI Слет молодежного актива Ленобласти – фото

Первый день XVI Слета молодежного актива Ленинградской области, посвященный Году чистой воды, стартовал 7 сентября в поселке Лосево в Приозерском районе. Мероприятие открыли председатель Заксобрания Сергей Бебенин и депутаты Марина Левченко и Светлана Потапова.

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Участников слета ожидают пленарное заседание, стенды конкурса «Визитная карточка» и лекция о вызовах перед Россией от ректора Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина Станислава Еремеева.

Также запланированы волейбол, эстафета, викторина «Вода вокруг нас. Год чистой воды в Ленинградской области, творческий конкурс «Соратник и соратница Слета» и подведение итогов конкурса стихосложения «Все есть вода».

Фото: online47.ru