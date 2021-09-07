Петербуржца подозревают в изнасиловании пенсионерки и избиении до смерти в 2017 году

По информации ivbg.ru, в Санкт-Петербурге задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании и жестоком избиении пенсионерки.

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По данным следствия, в октябре 2017 года в Александровскую больницу госпитализировали в тяжелом состоянии 67-летнюю пенсионерку с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, закрытой травмой живота и разрывом слизистой влагалища.

Несмотря на усилия врачей, женщина умерла. Установлено, что ныне задержанный ранее уже был судим.