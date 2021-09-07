В Ленобласти занялись проблемой диких кабанов, досаждающих садоводства

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Управление ветеринарии Ленинградской области
Фото: Управление ветеринарии Ленинградской области

Ветслужба вместе с охотниками провела рейд на всевозможные подкормочные площадки недалеко от поселков и садоводств.

По садоводствам Ленобласти разгуливают буйные кабаны. Управление ветеринарии региона отреагировала на сообщения местных жителей и организовала рейд. Специалисты совместно с охотниками обследовали всевозможные подкормочные площадки недалеко от поселков и садоводств.

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В Ленобласти занялись проблемой диких кабанов, досаждающих садоводства управление по ветеринарии, Садоводства, Ленобласть, дикие кабаны
В Ленобласти занялись проблемой диких кабанов, досаждающих садоводства управление по ветеринарии, Садоводства, Ленобласть, дикие кабаны

В результате рейда мертвых животных, которые могут являться источником опасных заболеваний, найдено не было. Помимо лесов, были обследованы и водоемы Ленобласти.

Фото: Управление ветеринарии Ленинградской области
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В Ленобласти занялись проблемой диких кабанов, досаждающих садоводства управление по ветеринарии, Садоводства, Ленобласть, дикие кабаны
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07.07.2021 1268
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