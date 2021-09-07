Ветслужба вместе с охотниками провела рейд на всевозможные подкормочные площадки недалеко от поселков и садоводств.
По садоводствам Ленобласти разгуливают буйные кабаны. Управление ветеринарии региона отреагировала на сообщения местных жителей и организовала рейд. Специалисты совместно с охотниками обследовали всевозможные подкормочные площадки недалеко от поселков и садоводств.
В результате рейда мертвых животных, которые могут являться источником опасных заболеваний, найдено не было. Помимо лесов, были обследованы и водоемы Ленобласти.
Фото: Управление ветеринарии Ленинградской области
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