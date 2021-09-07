Слабовидящая жительница Гатчины стала чемпионкой мира по шашкам

Слабовидящая спортсменка из Гатчины Виктория Архипова завоевала сразу три медали на Чемпионате мира по шашкам.
Она заняла первое место среди женщин в личных соревнованиях (классическая программа) и второе — в быстрой программе. Также завоевала золото в командных соревнованиях в составе сборной России.
Фото: ЛенТВ24
Виктория Архипова – мастер спорта, живет в Гатчине с 2019 года. В прошлом году ее приняли в сборную команды Ленобласти, а в 2021-м она стала чемпионкой России среди женщин по спорту слепых (русские шашки) в составе сборной. И третье место в командном Чемпионате по спорту слепых (стоклеточные шашки).
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06.09.2021 153