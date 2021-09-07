Слабовидящая жительница Гатчины стала чемпионкой мира по шашкам

Автор: Гузель Галимова
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Слабовидящая спортсменка из Гатчины Виктория Архипова завоевала сразу три медали на Чемпионате мира по шашкам.

Она заняла первое место среди женщин в личных соревнованиях (классическая программа) и второе — в быстрой программе. Также завоевала золото в командных соревнованиях в составе сборной России.

Слабовидящая жительница Гатчины стала чемпионкой мира по шашкам шашки, Чемпионат мира, Ленобласть, Гатчина
Слабовидящая жительница Гатчины стала чемпионкой мира по шашкам шашки, Чемпионат мира, Ленобласть, Гатчина
Слабовидящая жительница Гатчины стала чемпионкой мира по шашкам шашки, Чемпионат мира, Ленобласть, Гатчина
Фото: ЛенТВ24

Виктория Архипова – мастер спорта, живет в Гатчине с 2019 года. В прошлом году ее приняли в сборную команды Ленобласти, а в 2021-м она стала чемпионкой России среди женщин по спорту слепых (русские шашки) в составе сборной. И третье место в командном Чемпионате по спорту слепых (стоклеточные шашки).

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06.09.2021 153
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