В Санкт-Петербурге один из детских садов не может открыться без повара

Так необходимый родителям садик не может открыться без работы повара. А все дело в зарплате на эту позицию.

По информации телеграм-канала Питерская Булка, после торжественного открытия детского сада №130 1 сентября садик так и не заработал.

Дело в том, что в заведении не хватает повара, на позицию котрого никто не идет. Неудивительно, ведь работнику кухни предлагается зарплата всего 19.000 рублей.

Отмечается, что родители предложили директору садика скидываться по 200 рублей на зарплату повару. Однако, это предложение было отклонено, ведь по мнению директора «такие вольности запрещены в бюджетных учреждениях».