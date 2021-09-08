Петербуржец прятал в лесу Кировского района 170 особо опасных боеприпасов времен войны

Петербуржец сдал свой тайник с минами и грантами полиции. Боеприпасы он прятал в лесу у садоводства «Молодцово» в Кировском районе Ленобласти.

Выехавшие на место правоохранители обнаружили более 158 единиц мин разного калибра, девять артиллерийских снарядов, а также три гранаты. Общий вес в тротиловом эквиваленте составил 63,272 кг.

Все обнаруженные боеприпасы были взрывоопасны, на полигон их везти не рискнули — взорвали там же. Проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что грибник нашел снаряд весом в полтонны возле музея-заповедника в Ломоносове.