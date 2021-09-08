Грибник нашел снаряд весом в полтонны возле музея-заповедника в Ломоносове

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 7 сентября около 18:00 поступила информация об опасной находке в лесу Петродворцового района, возле музея-заповедника «Ораниенбаум».

снаряд
Фото: ГУ Росгвардии

Грибник нашел в земле ржавый предмет, похожий на снаряд времен войны, длиной около 1,5 метров.

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