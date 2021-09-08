Как сообщал ivbg.ru, 8 сентября во время учений в Норильске трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев — он попытался спасти оператора, который поскользнулся на краю обрыва.

Губернатор Ленобласти выразил соболезнования в связи со смертью главы МЧС. Он отметил, что Евгений Зиничев всю свою жизнь посвятил службе Родине, защите ее безопасности, спасению жизни людей. Он и погиб, как «настоящий защитник Отечества, настоящий офицер ― спасая жизнь человека».

«От лица ленинградцев приношу соболезнования родным и близким Евгения Николаевича Зиничева, его сослуживцам, всем, кто знал и любил это мужественного, исполненного любви к Родине, благородного человека», — говорится в сообщении.