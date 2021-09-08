Благоустройство пляжа парка 300-летия Петербурга завершится к концу 2024 года

Благоустройство пляжа в Парке 300-летия Петербурга пройдет в три этапа. Все работы планируют завершить к концу 2024 года.

На первом этапе будет благоустроена площадка ГТО возле «Питерленда». После очистят и обновят песок — поверх старого насыплют еще 20 см нового. На завершающем этапе создадут «гидротехнические сооружения», которые защитят береговую линию от размывания. А также построят объекты для хранения спортинвентаря и проложат дорожки.

Работы должны были начаться 1 сентября, но власти Петербурга до сих не передали земли АО «Зенит-Арена», сообщает телеграм-канал «Питерская булка».