Благоустройство пляжа парка 300-летия Петербурга завершится к концу 2024 года

Благоустройство пляжа в Парке 300-летия Петербурга пройдет в три этапа. Все работы планируют завершить к концу 2024 года.
На первом этапе будет благоустроена площадка ГТО возле «Питерленда». После очистят и обновят песок — поверх старого насыплют еще 20 см нового. На завершающем этапе создадут «гидротехнические сооружения», которые защитят береговую линию от размывания. А также построят объекты для хранения спортинвентаря и проложат дорожки.
Работы должны были начаться 1 сентября, но власти Петербурга до сих не передали земли АО «Зенит-Арена», сообщает телеграм-канал «Питерская булка».
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