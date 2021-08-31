В Ленобласти благоустроили 13 общественных пространств

Благоустройство прошло по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как пояснили в комитете по ЖКХ Ленобласти, введены в строй парк Охтинская долина и Капральев парк в Новом Девяткино, территория возле ДК в Любани, парк Надежда в Дубровке, площадь Комсомола в Пикалево, скейт-парк в Буграх, квартал Ленрыба в Усть-Луге, парк отдыха в Раздолье, территория рядом с универсальной площадкой в деревне Большой Двор, пешеходные зоны и площадки для детей в Волосово и Зимитицах, площадка на побережье Невы в Павлово, пространство в Горбунках.

Большинство оставшихся территорий будут завершены в сентябре.

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Всего же в 2020-2021 годах в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 106 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 75 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей.

Отметим, что победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор. На федеральном уровне в 2020 году победили семь городов: Сосновый Бор, Гатчина, Волхов, Кириши, Сясьстрой, Новая Ладога и Ивангород. В 2021 году пять городов одержали победу и получили деньги на осуществление проектов по благоустройству.