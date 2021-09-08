Житель Выборга стрелял из ружья по соседям

По информации ivbg.ru, 8 сентября около 13:00 в полицию сообщили о стрельбе в поселке имени Калинина в Выборге.

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Прибывшие на место полицейские установили, что нетрезвый 41-летний местный житель стрелял из охотничьего ружья в соседний дом. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее этот мужчина в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Обстоятельства произошедшего выясняются. Ход и результаты проверки контролирует Выборгская городская прокуратура.