В Ленобласти выпустят на волю еще двух нерпят

«Выпускной» для двух нерпят, проходивших реабилитацию в центре в посёлке Репино, состоится 9 сентября в поселке Зоостровье Приозерского района Ленобласти.
В естественную среду обитания отправятся самец по кличке Сторожевой и самка Золотая. Имена они получили во время народного голосования, сообщила пресс-служба Водоканала Петербурга.
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