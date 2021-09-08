В Ленобласти выпустят на волю еще двух нерпят

«Выпускной» для двух нерпят, проходивших реабилитацию в центре в посёлке Репино, состоится 9 сентября в поселке Зоостровье Приозерского района Ленобласти.

В естественную среду обитания отправятся самец по кличке Сторожевой и самка Золотая. Имена они получили во время народного голосования, сообщила пресс-служба Водоканала Петербурга.

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Самца нашли истощенным и слабым, он был одним из самых маловесных нерпят среди мальчиков. Самка поступила в центр состоянии с серьезными травмами и флегмонами на ластах.

Сейчас все животные чувствуют себя прекрасно, набрали достаточный для взрослой жизни вес и готовы к самостоятельной жизни.