Асфальт Гостилицкого шоссе прошел публичную проверку

Лабораторные испытания качества покрытия, используемого при ремонте главной дороги Ломоносовского района области, прошли в присутствии «Общероссийского народного фронта»

«Важно, что при обновлении Гостилицкого шоссе используется особо прочный асфальт, разработанный специально для этой дороги. Он учитывает и загруженность трассы, и климатические особенности. Сегодня мы убедились, что к качеству ремонта вопросов нет», — отметил эксперт «Общероссийского народного фронта» в Ленинградской области Алексей Орлов.

Специалисты испытательной лаборатории «Ленавтодора» показали присутствующим весь комплекс проверки асфальтобетонной смеси: от анализа качества уплотнения до моделирования работы катков и создании искусственных условий для возникновения колеи.

Ремонт дороги идет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», цель которого к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП. Из федерального бюджета на эти цели Ленобласть получит за шесть лет 3,3 млрд рублей. Напомним, что в Ленобласти создана программа развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. ПКРТИ предполагает строительство 88 участков дорог федерального, регионального и местного значения общей протяжённостью около тысячи километров, 147 новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».