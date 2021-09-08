Стали известны имена самых «Инициативных граждан» Ленобласти

В Ленинградской области определены финалисты регионального конкурса с призовым фондом в 700 тысяч рублей «Инициативный гражданин».

Ленинградцы боролись за победу в номинациях: «Лучший староста», «Лучший представитель общественного совета» и «Лучший представитель инициативной комиссии». Победителями стали 42 жителя региона, список победителей доступен по ссылке.

Напомним, что 47 регион стал первопроходцем в развитии такой формы местного самоуправления как институт старост, который работает в области с 2012 года и помогает жителям региона принимать участие в формировании приоритетных проектов Ленобласти. Сегодня в регионе работают более 600 старост. К настоящему времени в регионе ими за год воплощается в жизнь более 1000 проектов. На финансирование гражданских инициатив в 2018 году из бюджета области было выделено более 553 млн рублей. В 2019 году субсидии получили 190 МО – осуществлено 250 проектов, предложенных инициативными комиссиями и 358 проектов, инициированных старостами и общественными советами в сельской местности.