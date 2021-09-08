Ленинградские ученые не поддерживают бюрократическую нагрузку на науку

Ученые из Ленобласти поддержали инициативу руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой по снижению бюрократической нагрузки на исследователей, а также реформе аспирантуры.

«В научном сообществе высоко оценили инициативу Елены Владимировны. Эта инициатива поможет перенести часть отчетной нагрузки с осени-зимы, которые всегда перегружены, на начало года. А также освободит время для академической и преподавательской деятельности в начале учебного года», — рассказывает ученый-кристаллограф, автор более 20 научных работ Алексей Русаков.

Напомним, что свои предложения Елена Шмелева озвучила ранее в ходе встречи с молодыми учеными Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Ранее Елена Шмелева предложила организовать единую карту распределения по вузам абитуриентов-стобалльников. В Ленобласти поддержали озвученную идею.