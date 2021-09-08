Главный редактор ЛенТВ24 рассказал на XXIV форуме журналистов Ленобласти о неизбежном будущем СМИ

В Ленобласти проходит XXIV фестиваль региональных СМИ. Журналисты и руководители редакций обсуждают будущее изданий в условиях новых коммуникативных платформ и развивающихся цифровых технологий.

Ключевой спикер главный редактор ЛенТВ24 Олег Черных в своем выступлении обратил внимание на современные технологии и новые цифровые платформы, без которых у современных СМИ просто нет будущего.

Он также добавил, что каждое СМИ должно стремиться держать планку проверенной информации, так как наибольшее среди читателей и зрителей вызывает именно официальные источники.

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Завтра, 9 сентября, на одной из площадок фестиваля с журналистами встретится и пообщается вице-губернатор по внутренней политике Ленобласти Анна Данилюк.