Пенсионерка выпала из окна многоэтажки в Красном Селе

Женщина скончалась от полученных травм.

Источник: https://t.me/pingvin178 Источник: https://t.me/pingvin178 Источник: https://t.me/pingvin178

По информации телеграм-канала Пингвин, пожилая женщина выпала из окна седьмого этажа с дома 11 по Кингисеппскому шоссе в Красном Селе.

Отмечается, что пенсионерка скончалась на месте происшествия от полученных травм.

По факту произошедшего будет проведена проверка.