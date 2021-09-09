Пенсионерка выпала из окна многоэтажки в Красном Селе

Женщина скончалась от полученных травм.
Источник: https://t.me/pingvin178
Источник: https://t.me/pingvin178
Источник: https://t.me/pingvin178
По информации телеграм-канала Пингвин, пожилая женщина выпала из окна седьмого этажа с дома 11 по Кингисеппскому шоссе в Красном Селе.
Отмечается, что пенсионерка скончалась на месте происшествия от полученных травм.
По факту произошедшего будет проведена проверка.
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05.09.2021 231