Пенсионерка выпала из окна многоэтажки в Красном Селе

Автор: Александр Селиванов
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Женщина скончалась от полученных травм.

Пенсионерка выпала из окна многоэтажки в Красном Селе Санкт-Петербург, Россияне, Россия, происшествие, Правоохранительные органы Санкт-Петербурга, Правоохранительные органы России, Падения, красное селоИсточник: https://t.me/pingvin178
Пенсионерка выпала из окна многоэтажки в Красном Селе Санкт-Петербург, Россияне, Россия, происшествие, Правоохранительные органы Санкт-Петербурга, Правоохранительные органы России, Падения, красное селоИсточник: https://t.me/pingvin178
Пенсионерка выпала из окна многоэтажки в Красном Селе Санкт-Петербург, Россияне, Россия, происшествие, Правоохранительные органы Санкт-Петербурга, Правоохранительные органы России, Падения, красное селоИсточник: https://t.me/pingvin178

По информации телеграм-канала Пингвин, пожилая женщина выпала из окна седьмого этажа с дома 11 по Кингисеппскому шоссе в Красном Селе.

Отмечается, что пенсионерка скончалась на месте происшествия от полученных травм.

По факту произошедшего будет проведена проверка.

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05.09.2021 231
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