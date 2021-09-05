Баклажка с водой и бычками упала на автомобиль с многоэтажки в Санкт-Петербурге

Автор: Александр Селиванов
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У автомобиля оказалось выбило стекло.

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Источник: vk.com/spb_today

По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, на автомобиль с верхних этажей многоэтажки по Юкковскому шоссе 14/7 упала 5-ти литровая баклажка с водой и бычками.

От сильного удара у автомобиля выбило заднее стекло автомобиля.

Комментаторы посоветовали владельцу машины вызвать участкового и составить протокол.

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15.08.2021 650
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