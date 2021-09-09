В Сбербанке рассказали о новом способе кражи данных на «Госуслугах»

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что мошенники нашли новый способ кражи данных россиян.

По словам Кузнецова, мошенники начали рассылать жителям России уведомления якобы от портала госуслуг об откреплении от поликлиники по причине технического сбоя. В письме они предлагают заново пройти регистрацию и оплатить пошлину. Эту мошенническую схему выявил Сбербанк, отметил зампредседателя правления банка.

В уведомлении злоумышленники подчеркивают необходимость скорейшего повторного прикрепления к поликлинике в условиях пандемии COVID-19. Они сразу же предлагают потенциальной жертве пройти по ссылке на сайт-клон государственных услуг. Там нужно будет заполнить анкету, выбрать поликлинику и заплатить пошлину, которая не превышает нескольких тысяч рублей.

В результате данные россиян и их деньги попадают к мошенникам. Хуже всего, как отметил Кузнецов, организаторы этой схемы могут получить доступ к логину и паролю жертвы на сайте госуслуг. Таким образом злоумышленники смогут зайти на профиль, где хранятся персональные данные, а после оформить кредит или микрозайм.

Зампред правления Сбербанка рекомендовал пользователям «Госуслуг» тщательно смотреть адрес портала, а при получении такого уведомления обратиться в свою поликлинику. Кузнецов напомнил, что прикрепление к государственному медучреждению является бесплатным.

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Если персональные данные все же попали мошенникам, то необходимо срочно изменить пароль доступа к сайту госуслуг и сообщить о произошедшем в техподдержку портала. Он посоветовал настроить в личном кабинете вход с подтверждением по Смс-сообщению.