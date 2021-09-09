Под Приозерском водитель легковушки погиб в лобовом ДТП с грузовиком – фото

ДТП со смертельным исходом произошло 8 сентября на 18 километре трассы «Ушково – Гравийное» в Приозерском районе Ленобласти.

Фото: 47news.ru

По уточненным данным, автомобиль Datsun on-DO выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик MAN, которым управлял 42-летний мужчина. От полученных 57-летний водитель легковушки скончался на месте.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.