Под Приозерском водитель легковушки погиб в лобовом ДТП с грузовиком – фото

ДТП со смертельным исходом произошло 8 сентября на 18 километре трассы «Ушково – Гравийное» в Приозерском районе Ленобласти.
Фото: 47news.ru
По уточненным данным, автомобиль Datsun on-DO выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик MAN, которым управлял 42-летний мужчина. От полученных 57-летний водитель легковушки скончался на месте.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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08.09.2021 133