Основательницу американской интимной секты приговорили к тюрьме и отпустили

Как сообщает NBC News, суд в Нью-Йорке приговорил соосновательницу секты, склонной к интимным и раскованным практикам, Нэнси Зальцман к 42 месяцам тюрьмы.

Зальцман признали виновной в преступном сговоре с целью хищения персональных данных. Помимо заключения, она должна будет выплатить штраф в размере $150 тысяч. Осужденная отправится в тюрьму в январе 2022 года, поскольку сейчас ухаживает за больной матерью.

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Ранее на скамье подсудимых по делу этой секты оказалась звезда сериала «Тайны Смолвиля», американская актриса Эллисон Мэк (Allison Mack). Ее приговорили к трем годам тюрьмы за вербовку женщин.