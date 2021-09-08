Австралийская лопастная утка научилась ругаться по-человечески

Автор: Сергей Агутин
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Орнитологи обнаружили у обитающих в Австралии лопастных уток способности к звукоподражанию.

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Фото: nplus1.ru

Один самец данного вида, выращенный в неволе, научился имитировать стук двери и ругательную фразу, которую говорят, когда сомневаются в умственных способностях собеседника.

Это первое доказательство, что какие-либо птицы кроме попугаев и воробьинообразных могут подражать человеческой речи.

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07.09.2021 166

Подражать антропогенным звукам могут не только птицы, но и некоторые млекопитающие. Например, недавно британские биологи научили длинномордых тюленей (Halichoerus grypus) повторять человеческие звуки и даже напевать мелодии.

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