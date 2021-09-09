Венгрия истратила все запасы вакцины «Спутник V»

Венгрия использовала все запасы российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью РБК.

— Мы уже полностью использовали наши запасы вакцины «Спутник V». Она была очень популярной. Мы вакцинировали почти 1 млн человек в Венгрии этой вакциной, — сказал глава венгерского МИД.

Сийярто уточнил, что Будапешт заключил контракт с российской стороной на 2 млн доз вакцин «Спутник V», и они были поставлены точно в срок. Он подчеркнул, что у российских препаратов «качество было безупречным».